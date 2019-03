Sind wir am „besten“ Weg zum stummen Frühling?

Grün-Politiker Anschober will keine Schuldzuweisungen machen, etwa an die intensive Landwirtschaft, sondern Verbündete für Verbesserungen finden. Trotzdem gab es auch jüngst beim Landtag in Linz wieder einen Schlagabtausch zwischen dem grünen Landwirtschaftssprecher Stefan Kaineder, der meint, dass zu wenig gegen das Artensterben bei Insekten und Vögeln getan wird, und ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger, den vor allem Pauschalurteile nerven und der die Bemühungen der Bauern um mehr Ökologisierung hervorhebt.