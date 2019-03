Auinger verabschiedet sich von Neutor-Sperre

„Ich bin so weit Realist, dass ich weiß, dafür gibt es keine Mehrheit“, sagt SPÖ-Bürgermeisterkandidat Bernhard Auinger zur „Krone“. Daher werde er auch im Falle eines Sieges in der Stichwahl am 24. März die Neutorsperre nicht weiter verfolgen. „Das ändert aber nichts daran, dass ich weiterhin für die Sperre des Neutors bin. Da habe ich meine Meinung nicht geändert.“