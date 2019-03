Wildwest-Spiel: Polizist erschießt junge Kollegin

Offenbar beim Herumalbern mit seiner Waffe hat ein Pariser Polizist am Sonntag eine Kollegin getötet. Beim Wer-zieht-schneller-Spiel mit der Waffe löste sich ein Schuss und verletzte die junge Polizistin tödlich am Kopf. Der Vorfall ereignete sich im neuen Hauptquartier im Nordwesten der französischen Hauptstadt, wie am Montag bekannt wurde.