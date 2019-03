Kubicas Rückkehr-Märchen: Viel Zweifel kommt auf

Lange schien eine Rückkehr unmöglich

Um eben diesen rechten Arm rankt sich die emotionale Geschichte des Williams-Piloten, der am Sonntag in Melbourne zum ersten Mal seit dem 14. November 2010 in Abu Dhabi wieder einen Grand Prix fahren wird. Lange schien eine Rückkehr des schlaksigen Mannes aus Krakau in die Formel 1 wegen seiner Behinderung höchst unwahrscheinlich. Zweifel werden Kubica auch in den kommenden Monaten begleiten.