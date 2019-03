Micky Maus und Donald Duck gehen in die Vorschule!

Spannende Vorlese- und Leselern-Comics gibt es jetzt ganz frisch aus Entenhausen: Mit Micky Maus Junior gehen Donald und Co. in die Vorschule. krone.at verlost zum Start eines von fünf Exemplaren des tollen neuen Magazins, dass sich anknüpfend an die erfolgreichen TV-Serien „Micky und die flinken Flitzer“ sowie „Micky Maus Wunderhaus“ an Kinder zwischen drei und sechs Jahren richtet.