In elf Gemeinden wird es noch einmal spannend

In elf der 119 Gemeinden im Land Salzburg wird es in zwei Wochen, am Sonntag, 24. März, eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters geben, darunter die Landeshauptstadt.Neben Salzburg rittern in Hallein, Oberalm, Elsbethen, Mattsee, Oberndorf, Straßwalchen, Seekirchen am Wallersee, Bad Hofgastein, St. Johann im Pongau und Zell am See die jeweils zwei stimmenstärksten Kandidaten um das Bürgermeister-Amt. In der Stadt Salzburg wird es die erwartete Stichwahl zwischen Harald Preuner (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ) geben.