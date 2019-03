„Bis 3. Klasse Gymnasium war ich Vorzugsschüler“

Einheitliche Schulreifekriterien fix

Geplant sind auch „Talente-Checks“ in der 3. und 7. Schulstufe, sogenannte Kompetenzmessungen - als Hilfe für die Lehrer, nicht als „Aufnahmsprüfung“ für die weitere Schullaufbahn. Und auch was die Jüngsten betrifft, gibt es eine Änderung: Fix sind nämlich einheitliche Schulreifekriterien, was ein Kind können muss, um an einer Volksschule aufgenommen zu werden. Denn bis dato fiel die Beurteilung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. In der Steiermark kommt etwa nur ein Prozent der Kinder wegen mangelnder Schulreife in eine Vorschulklasse, in Salzburg 24 Prozent.