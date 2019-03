Frühling legt am Wochenende schon wieder Pause ein

Wetterberuhigung ist erst am Dienstag in Sicht. Da herrscht ein schwacher Zwischenhocheinfluss. In den meisten Landesteilen gibt es damit einen Mix aus Sonnenschein und dichteren Wolken, etwas Schneefall gibt es noch in den Staulagen entlang der Alpennordseite. Am Nachmittag treffen zwar von Westen her erneut dichte Wolken ein, diese bringen aber noch keinen Regen. Der Wind weht deutlich schwächer als zuletzt. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus sieben und plus zwei Grad, nachmittags zwischen sechs und 13 Grad.