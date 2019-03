Kater wird nach Lkw-Reise in Holland bleiben

Die Suche nach den Besitzern jenes Katers, der in St. Georgen bei Salzburger Kater fuhr im Lkw nach Holland mit und erst im Süden der Niederlande entdeckt worden war, zeigte Erfolg. Unzählige Male waren sein Bild und der Artikel der „Krone Tierecke“ in sozialen Medien geteilt worden, bis sich Verwandte der Halter meldeten. Der Stubentiger befindet sich derzeit im örtlichen Tierheim und wird voraussichtlich auch dort bleiben, bis er in drei Wochen zur Vermittlung freigegeben werden kann.