Salzburger Kater fuhr im Lkw nach Holland mit

Wer kennt diesen Kater? Das Tier stieg in St. Georgen bei Salzburg in einen Lkw und wurde erst wieder im Süden der Niederlande entdeckt und dort vom Lenker ins Tierheim gebracht. In drei Wochen darf die Fellnase zur Vermittlung freigegeben werden - nun gilt es, den Salzburger Besitzer zu finden!