Erinnerung an den 10. März 2016

Doch wenn die Gegenwart nicht rosig ist, die Vergangenheit sollte Dortmund ein wenig Mut auf eine erfolgreiche Aufholjagd machen. Mit der Erinnerung an den 10. März 2016, als man im Achtelfinale der Europa League den heutigen Gegner 3:0 besiegt hatte. Das ist jenes Ergebnis, mit dem sich Dortmund heute in die Verlängerung retten würde. „Wir haben in unserem Stadion schon einige große Spiele geliefert. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen, wenn wir daran glauben“, versucht Reus schwächelnde Dortmunder stark zu reden. „Wir müssen die richtige Balance finden!“