Freundin (25) erdrosselt: Keine Mordanklage

Zu diesem Ergebnis war - wie bereits ausführlich berichtet - der Gerichtspsychiater Peter Hofmann in seinem Gutachten gekommen. Aus diesem Grund dürfe die 31-jährige Verdächtige rechtlich nicht für ihr Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Die Empfehlung des Sachverständigen: eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Dies werde auch die Staatsanwaltschaft beantragen, hieß es dazu am Montag seitens deren Sprecherin Nina Bussek.