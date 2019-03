Roseanne Barr nannte #MeToo-Opfer „Huren“

Roseanne Barr nimmt sich kein Blatt vor den Mund - auch nicht nach dem Rasissmus-Skandal, der das Ende ihrer Karriere in der Sitcom „Roseanne“ bedeutet hatte. In der „The Candace Owens Show“ wetterte die Schauspielerin nun gegen die Opfer sexuellen Missbrauchs. All jenen Schauspielerinnen, die sich in den vergangenen Monaten im Zuge der #MeToo-Kampagne über ihre Erfahrungen mit Machtmissbrauch im Showbusiness geäußert hatten, hielt Barr nun vor, sich wissentlich auf ihre Peiniger eingelassen zu haben.