Hofer verteidigt Aufschub bei Zeitumstellung

„Österreich wäre in der Lage, das sehr rasch zu machen, aber nicht alle Staaten können das so einfach tun, weil oft Gesetzesprozesse eingeleitet werde müssen. Daher braucht es eine gewisse Zeit“, sagte Hofer. Österreich habe einen Kompromiss vorgeschlagen: „Frühestens 2021 ist es so weit, dass die Zeitumstellung beendet wird“, so der Verkehrsminister.