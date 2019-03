Deutsche Polizei nutzt Speicherplatz von Amazon

„Wir brauchen Speicherkapazitäten bei Behörden in Deutschland“

Die deutsche Bundesregierung sei daher gefordert, die volle Kontrolle über solch sensible Daten sicherzustellen. „Dafür brauchen wir Speicherkapazitäten bei den Behörden in Deutschland. Union und SPD sind in der Pflicht dies schnellstmöglich sicherzustellen.“