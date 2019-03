Mit ihm jubelten Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby und Sjur Röhte über ihre jeweils zweite Goldene in Seefeld. Die Norweger sicherten sich den zehnten WM-Herrenstaffel-Titel in Serie, die letzte „Niederlage“ hatte es 1999 in der Ramsau hinter Sensationssieger Österreich gegeben. Diesmal war das Gastgeberland nach den Blutdoping-Verfehlungen von Max Hauke und Dominik Baldauf nicht einmal am Start. Mit 19 Medaillen, 10 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze fehlt Norwegen nur noch ein Sieg auf seine Allzeit-WM-Rekorde von 2015 in Falun, damals hatten sie 20 Medaillen (11-4-5) geholt. Am Wochenende haben sie noch mehrere gute Chancen auf weitere Titel.