Ehefrau: „Ich wollte Arnel doch nicht töten“

Am Freitag fand in Wien-Liesing der Lokalaugenschein mit Jasmina M. statt. Flankiert von Polizisten, ging die Mordverdächtige (38) noch einmal in ihre Wohnung zurück. Am 9. Februar hat sie dort ihren Mann Arnel (40) erstochen. Der Tat soll ein jahrzehntelanges Ehe-Martyrium vorausgegangen sein.