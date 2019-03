Kuh-Urteil: Sperre von Wanderwegen droht

„Als Verteidigerin der hart erkämpften Wegefreiheit in Österreich ist es für mich völlig unvorstellbar Wege oder Flächen für die Allgemeinheit zu sperren. Auch ein Abzäunen von Wanderwegen ist nicht durchführbar. Alleine in Salzburg betreuen wir Naturfreunde mehr als 500 Kilometer an Wanderwegen und Steigen. Unseren Ehrenamtlichen noch mehr Arbeit zuzumuten, ginge völlig an der Realität vorbei“, warnt Sophia Burtscher, die stark auf eine bessere Information der Wanderer und mehr Eigenverantwortung pocht.