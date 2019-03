24,2 Grad: So warm war es im Februar noch nie!

Es ist amtlich: Der österreichische Temperaturrekord für den Monat Februar wurde am frühen Donnerstagnachmittag geknackt. Verlockend klingende 24,2 Grad erreichte die Thermometermarke im burgenländischen Güssing, gleich warm war es auch im steirischen Deutschlandsberg. Der zuletzt gültige Rekord mit 23,6 Grad war im Jahr 1960 in Bruck an der Mur in der Steiermark gemessen worden.