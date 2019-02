Leitspital im Ennstal: Fronten bleiben verhärtet

Gute Versorgung trotz Schnee-Krise

Als Beispiel nannte Drexler die Gesundheits- und Facharztzentren, die an den aktuellen Spitalsstandorten etabliert werden. So habe etwa die prekäre Schnee-Situation Anfang Jänner gezeigt, dass mit dem Gesundheitszentrum in Eisenerz - der Ort war von der Außenwelt abgeschnitten - die Gesundheitsversorgung besser funktioniert hat, als in der letzten vergleichbaren Situation, als es noch ein Krankenhaus in Eisenerz gab.