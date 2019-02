Frau nicht schwanger, Vorarlberger zückte Messer

Polizei rückte an

Als er wenig später, diesmal ohne gezückter Waffe - das Messer hatte der Mann offenbar wieder eingesteckt - zurück in den Behandlungsraum wollte, wurden ihm vom Personal der Zutriff verwehrt und die Eingangstüre versperrt. Auch die Polizei wurde alarmiert, die nur wenig später am Ort des Geschehens eintraf. Der Verdächtige ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der mutmaßliche Täter - gegen ihn bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot - werde wegen Übertretung nach dem Waffengesetz angezeigt, so die Polizei.