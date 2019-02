„Narren-Streit“ tobt - und keiner will nachgeben

Was wie ein Faschingsscherz klingt, ist leider keiner: Die zwei großen Umzüge im Wiener Prater und in Simmering finden am nächsten Samstag zur gleichen Zeit statt, weil sich die Organisatoren in den Haaren liegen. So werden sich manche Gilden und Besucher entscheiden müssen, wo sie dem närrischen Treiben beiwohnen.