Trump nominierte neue UNO-Botschafterin

Die 56-Jährige habe einen „ausgezeichneten Job“ darin gemacht, die USA zu repräsentieren, meinte Trump am Freitag auf Twitter. Wenn der US-Senat dem Personalwunsch zustimmt, würde Craft auf Nikki Haley folgen, die den Posten in New York mit Ende des vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen abgegeben hatte.