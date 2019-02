Wohnbau-Wirbel bei Eisenbahnern: Die Hintergründe

Gesamte Gebarung durchleuchtet

Schon vorher wurde ein Wirtschaftsprüfer eingeschaltet, auch der Revisionsverband der Gemeinnützigen startet eine Sonderprüfung. Es soll rasch geklärt werden, ob und in welcher Höhe der Firma ein Schaden entstanden ist. „Wir stehen da erst am Anfang“, so Binderlehner. Bis jetzt geht es um „weniger als eine Handvoll“ Fälle, doch natürlich wird die gesamte Geschäftsgebarung durchleuchtet.