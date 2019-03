Spannung vor Urteil gegen NGO-Kapitän

Weil sein Schiff nicht korrekt registriert gewesen sein soll, steht der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch in Malta vor Gericht. Der 57-Jährige, der im Sommer des Vorjahres mit seinem Rettungsschiff Lifeline in die Schlagzeilen geraten war, sieht allerdings einen „politischen Prozess“ gegen sich und seine Dresdner NGO Mission Lifeline, die seit 2016 Hunderte Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet hat. Die Lifeline hatte im Juni 234 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aufernommen und war danach tagelang über das Mittelmeer geirrt, weil Italien und Malta zunächst ein Anlegen verweigerten. Schließlich durfte das Schiff in Malta anlegen, wurde aber von den Behörden beschlagnahmt. Im März könnte es in dem Prozess ein Urteil geben.