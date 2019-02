Weltpremiere in Graz für neuen Dokumentarfilm

Ringen um Menschlichkeit

Luise Baumgarten und Markus Weinberg haben diesen Prozess für ihre Doku „Die Mission der Lifeline“ mit der Kamera verfolgt und dabei in spektakulären Bildern auch das Ringen um Menschlichkeit festgehalten: Wie geht das Team mit Anfeindungen in der Heimat um? Was bedeutet es, für sein Engagement mehrmals vor Gericht zu stehen? Wie wirkt es sich auf die Seele der Retter aus, wenn man täglich mit dem Elend dieser Welt konfrontiert ist?