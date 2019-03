Bitterballen

Die Butter in einer tiefen Pfanne schmelzen lassen. Anschließend das Mehl hinzugeben und zu einer dicken Masse verrühren. Die Rindsuppe mit einem Schneebesen langsam einrühren und darauf achten, dass die Mehlschwitze nicht klumpig wird.

Die Soße in einen flachen Behälter gießen, abdecken und einige Stunden im Kühlschrank erkalten lassen, bis sie fest geworden ist.

Währenddessen in einem Topf das Öl auf etwa 190° C erhitzen. In dem heißen Fett je 4 Bällchen goldgelb ausbacken.