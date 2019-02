Gary Clark jr.: Das gute Gewissen Amerikas

Es bricht heraus

Eines schönen Morgens trat er an die Schwelle seiner Haustür und begegnete seinem Nachbarn. Dieser fragte nonchalant, wem den dieses Anwesen gehören würde - mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass unmöglich Gary Clark jr. der Besitzer sein könnte. Ein klarer Fall von Alltagsrassismus. Flapsig formuliert und den Körper des Gefragten gnadenlos durchbohrend. Mit am „Tatort“ war Clarks Sohn Zion, der selbst ratlos und mit vielen Fragen zurückbleibt. All das, was sich in den USA in den letzten Jahren angestaut hat, erlebt der Künstler nun in Form einer lose dahingeworfenen Frage am eigenen Leib. Es erinnert ihn an die „Black Lives Matter“-Bewegung, an den Kniefall von NFL-Quarterback Colin Kapernick, der Präsident Donald Trump noch heute erzürnt und an furchtbare Ereignisse wie Charlottesville oder die Polizistenmorde an Schwarzen. In Gary Clark jr., einem eigentlich friedlichen und in sich ruhenden Mann, kocht die Wut auf und er schreibt den Song „This Land“, der Opener des gleichnamigen neuen Albums und die Initialzündung für das intensivste Werk seiner bisherigen Karriere.