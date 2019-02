Kappel tritt nicht an: FPÖ-Liste für EU-Wahl fix

Nicht mehr kandidieren werden die EU-Parlamentarier Barbara Kappel und Franz Obermayr. Die deklariert proeuropäische Kappel eckte in ihrer Fraktion regelmäßig an und stimmte in den vergangenen fünf Jahren bei kaum einem Thema mit Delegationsleiter Vilimsky überein. Obermayr hingegen wird heuer 67 und dürfte seinen Lebensabend wohl lieber woanders als in Straßburg und Brüssel verbringen wollen.