„Unsere Raketen werden die USA ins Visier nehmen“

„Kolossale Investitionen“ in Entwicklung Russlands

Putin hat in seiner Ansprache auch eine massive Erhöhung der staatlichen Ausgaben angekündigt. Russland sei „nach vielen Jahren kollektiver Bemühungen“ nun in der Lage, „kolossal“ in die Entwicklung des Landes zu investieren. Er betont, die Mittel seien nicht geliehen, sondern „durch Millionen Bürger“ geschaffen worden. Sie sollten dazu genutzt werden, „das Wohl russischer Familien zu steigern“. Ein Fokus solle auf der Armutsbekämpfung liegen und „noch in diesem Jahr sollten die Verbesserungen zu spüren sein“.