Durch derbe Komödien wurde Melissa McCarthy zum Star. Nun zeigt sie sich in dem Drama „Can You Ever Forgive Me?“ von ihrer ernsten, berührenden Seite. In der Buchverfilmung unter der Regie von Marielle Heller („The Diary of a Teenage Girl“) spielt sie die 2014 gestorbene US-Autorin Lee Israel, die als Betrügerin in die Schlagzeilen geraten war.