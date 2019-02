Rückkehr: Was sollen wir mit IS-Terroristen tun?

Konkret geht es um rund 100 sogenannte Foreign Fighters aus Österreich, die sich in den Kriegsgebieten aufhalten sollen. Knapp 30 von ihnen besitzen auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Nun ist der IS so gut wie besiegt und die meisten IS-Kämpfer in kurdischer Gefangenschaft. Hinzu kommen deren Frauen und Kinder.