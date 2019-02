Amadeus Awards zwischen Gabalier und RAF Camora

„Erfolgreiches Jahr 2018“

„Wir können auf ein sehr bewegtes, vielfältiges und erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken“, betonte Dietmar Lienbacher, Präsident des Musikwirtschaftsverbands IFPI, am Dienstag. Beispielsweise haben es nicht weniger als fünf rot-weiß-rote Alben in die Top Ten der Verkaufscharts geschafft. „Das ist auch ein Spiegel dessen, was uns heuer beim Amadeus erwartet: Eine bunte Vielfalt des musikalischen Schaffens österreichischer Künstlerinnen und Künstler. Es ist großartig zu sehen, was für eine Kreativität wir in unserem Land haben. Das macht Lust auf mehr.“