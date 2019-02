Helden von Ramsau mit sportlichem Nachwuchs

Witta Walcher, die Tochter der Ex-Langläufer Maria Theurl und Achim Walcher, ist zehn Jahre jünger und ebenfalls sehr talentiert. Die B-Kader-Langläuferin wollte sich im Land der Weltbesten, in Norwegen, mit Gleichaltrigen weiterentwickeln. Doch das Projekt eines dreijährigen Schulbesuchs und Trainings in Lillehammer wurde kürzlich nach einem halben Jahr nicht zuletzt wegen einer Verletzung vorzeitig beendet. Wittas 13-jähriger Bruder Paul ist vom Alpinsport zur Nordischen Kombination gewechselt und in seiner Altersklasse im Austria Cup in der Spitze dabei.