Wacht die Kirche jetzt endlich auf, Frau Wagner?

Es war ein bewegender Fernsehmoment: In der TV-Dokumentation „Missbrauch in der katholischen Kirche - eine Frau kämpft um Aufklärung“ erfolgte ein Zusammentreffen zwischen Doris Wagner und Kardinal Christoph Schönborn. Die heute 35-Jährige war bereits 2014 mit ihren Missbrauchserfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen, stieß aber jahrelang auf eine Mauer des Schweigens. Im Februar 2019 dann die Wende: Kardinal Schönborn sagte Doris Wagner vor laufenden Kameras, dass er ihr glaube. Seither ist eine neue Dynamik in die Diskussion um Missbrauch in der Kirche gekommen. Die „Krone“ erreichte die Buchautorin und bald promovierte Philosophin in Hessen.