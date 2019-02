Ibrahimovic schießt schon wieder gegen Ronaldo

„Ich habe nicht gesagt, dass es kein guter Wechsel war. Ich habe nur gesagt, dass es keine Herausforderung ist“, hat sich Stürmer Zlatan Ibrahimovic von den Los Angeles Galaxy erneut zum Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin geäußert - nachdem bereits vor einigen Wochen vermeintliche Zitate im Internet die Runde machten. Denn, so Zlatan weiter: „Es ist keine Herausforderung, wenn du zu einem der besten Teams der Welt gehst.“ Für den 37-jährigen Ibrahimovic selbst sei es vielmehr „eine Herausforderung, wenn du eine Mannschaft zu einem Top-Team machst.“ So wie offenbar der Schweden-Bomber es in Los Angeles macht. Aber für den italienischen Fußball und die Serie A „ist es ein fantastischer Wechsel“, gibt „Ibra“ immerhin zu.