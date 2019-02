Erster Panther seit 110 Jahren in Kenia gesichtet

Bisher gab es nur Fotos von afrikanischen Panthern in Gefangenschaft. Zuletzt wurde ein solches Tier in Afrika in freier Wildbahn anno 1909 abgelichtet. Gelungen sind die Fotos der Großkatze dem Naturfotografen Will Burrad-Lucas im Laikipia Wilderness Camp, einem Naturschutzgebiert nördlich von Nairobi.