Afghanen: „Die mit Geld fahren nach Europa“

„Selbstmordanschläge kann man nie vorhersehen“

Er spricht auch von zerstörten Familien, von Freunden, die am Weg nach Europa gestorben sind, die in gewissen Teilen Afghanistans noch immer in Angst und Gefahr leben müssen. Wie er die Sicherheitslage im Land einschätzt? „Solange ich in Kabul lebe, ist es sicher. Für mich ist es sicher. Selbstmordanschläge kann man nie vorhersehen. Aber in manchen Bezirken und Dörfern ist es gefährlich. Selbst wir als Exportunternehmen haben keinen direkten Zugriff auf alle Gebiete und deren Produzenten. Wir setzen deswegen Verträge mit Mittelsmännern auf, die in Kontakt zu den Bauern stehen.“