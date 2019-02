91. Oscars: Wer wird 2019 beste Hauptdarstellerin?

Glenn Close wurde im Laufe ihrer Karriere bereits sechs Mal für einen Oscar nominiert - und hat nie gewonnen. Das macht die 71-Jährige nun zur längst überfälligen Spitzenfavoritin für ihre Rolle als übergangene Hausfrau in „Die Frau des Nobelpreisträgers“. So ist es nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen, dass ihr Olivia Colman oder Lady Gaga am 24. Februar die Show stehlen.