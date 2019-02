Nazi-Lied-Experte doziert jetzt über Gabalier-Hits

„Es schmeichelt uns sehr, doch es macht uns net an

Warum muss denn a Dirndl heut sein wie a Mann

Völlig verbissen, schon fast verkrampft emanzipiert

So dass man die ganze Freud am Knuspern verliert

Aber jeder von uns steht halt net auf an Mann

Wir beißen viel lieber an am echten Dirndl an“