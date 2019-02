Freundin (39) getötet: Partner in Wien verhaftet

Weiterer Todesfall in Wien

Es handelt sich damit um das mittlerweile bereits siebente tödliche Gewaltverbrechen an einer Frau in diesem Jahr. Fünf der Taten waren in Niederösterreich verübt worden, zwei in Wien. Entwarnung kann jedoch im Fall einer 71-Jährigen gegeben werden, die zuletzt in ihrer Wohnung in Hernals gefunden worden war. Die Frau sei eines natürlichen Todes gestorben, so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwoch.