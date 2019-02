Deutsche Maut: Österreichs Klage quasi vom Tisch

Der EuGH-Generalanwalt hat am Mittwoch Österreichs Klage gegen die deutsche Pkw-Maut quasi den Todesstoß versetzt: Er empfahl, die Klage abzuweisen. Dass deutschen Pkw-Haltern eine Steuerentlastung bei der Kfz-Steuer zugutekomme, die dem Betrag der Maut entspricht, stelle „keine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar“. Das endgültige EuGH-Urteil zu dem Fall wird frühestens in einigen Wochen erwartet, in 80 Prozent der Fälle folgt das Urteil aber dem Schlussantrag des Generalanwalts.