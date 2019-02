Ungewöhnlich viele Haie vor Israels Küste

Der Wissenschaftler von der Universität Haifa untersucht seit vier Jahren, was die Tiere ins östliche Mittelmeer treibt. In den vergangenen 100 Jahren seien 95 Prozent der Mittelmeer-Haie ausgerottet worden, sagte Bigal. Umso erstaunlicher sei es daher, so viele Exemplare der gefährdeten Sandbankhaie an einem Ort zu sehen. Angezogen würden sie offenbar von warmem Wasser, das aus einem nahe gelegenen Atomkraftwerk ins Meer gepumpt wird.