Bereits 2014 gab es eine Anzeige wegen Deal

Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien wurde damals von besorgten Schäfchen der Kärntner Kirche eingeschaltet. Diese kritisierten allerdings nicht nur Ungereimtheiten um die „Appartement-Affäre“, sondern stellten auch gleich einen weiteren Millionen-Grundstücksvertrag zwischen Schwarz und Ex-Hypo-Chef Tilo Berlin in Frage. Das war der Korruptionsanwaltschaft wohl zu viel: Die Anzeige, so wird bestätigt, sei wohl im Juni 2014 eingelangt, aber gleich wieder zurückgelegt worden, weil es sinngemäß keinen Anfangsverdacht gegeben hätte. Jetzt schaut es offenbar anders aus. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen Schwarz und seine Mitarbeiterin: „Wir warten noch auf einen Bericht der Diözese und stimmen uns dann mit der Oberbehörde ab“, so Sprecher Hansjörg Bacher. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.