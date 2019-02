Madame Tussauds: Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg

80 Jahre nach Kriegsbeginn hat das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds am Dienstag in Wien seine neue Ausstellung rund um den Zweiten Weltkrieg präsentiert. Dabei wurden historische Persönlichkeiten wie Winston Churchill mit roter Telefonzelle, Österreichs erster Bundeskanzler nach Kriegsende, Leopold Figl, aber auch Hollywood-Größen wie Quentin Tarantino neu in Szene gesetzt.