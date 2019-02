Angelina Jolie: 800 Millionen Euro für Flüchtlinge

Jolie hat auch ihren Kindern schon früh beigebracht, was es heißt, sich für Menschen und Tiere einzusetzen. Besonders gut kann sich Shiloh mit ihren Werten identifizieren. Sie eröffnete 2017 das „Shiloh Wildlife Sanctuary“, ein Wildtierreservat in ihrem afrikanischen Geburtsland Namibia. Schon 2010 haben ihre mittlerweile in Scheidung lebenden Eltern die „Shiloh Jolie-Pitt-Stiftung“ gegründet, die sich weltweit für den Tierschutz einsetzt.