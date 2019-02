Mölltaler Affenaffäre und schlampige Aufklärung

Justitias Wege sind aber ohnehin oft unergründlich. Sie erinnern sich an die Affenaffäre aus dem Mölltal? Acht Gemeinderäte von SP und FP haben einen mittlerweile ehemaligen Mandatar geklagt, weil er sie in der politischen Auseinandersetzung als „Schimpansen“ oder „Partisanen“ beschimpft hatte. Sie forderten pro Nase 8720 Euro, insgesamt also 69.760 Euro. Daraus wird allerdings nichts. Denn die Höchstrichter des Obersten Gerichtshofes haben die Klage aufgrund eines rechtlichen Dilemmas abgewiesen und befunden, dass der potenzielle Beleidiger noch Geld erhält - seine Kosten von 8542,08 Euro müssen ihm ersetzt werden. Ob man Politiker Schimpansen (die eigentlich sehr kluge Tiere sind) nennen darf, wurde in dem Prozess übrigens nicht geklärt.