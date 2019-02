Wolfgang Porsche: Ein Mann mit Bodenhaftung

Der Doktor der Handelswissenschaften lebt in Zell am See im „Schüttgut“ – ein 600 Jahre alter Gutshof, den sein Großvater 1941 kaufte. Dort betreibt er einen Bio-Bauernhof mit 200 Rindern. Außerdem ist er leidenschaftlicher Jäger und Autosammler, natürlich der Marke Porsche. In seinem Besitz befindet sich das Schloss Prielau, und die Porsche GmbH ist zu 48 Prozent an den Schnittenhöhebahnen beteiligt. Er war zweimal verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn aus erster und zwei Söhne aus zweiter Ehe. Sein Credo: „Porsche ist nicht nur ein schelles Auto, sondern auch ein soziales System. Gegenseitige Wertschätzung ist mitentscheidend für den Erfolg.“