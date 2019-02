Smart Home: Lassen Sie die Wohnung für sich denken

Das Licht, die Temperatur, den Fernseher oder Fenster und Türen - alles lässt sich mit der Stimme oder sogar von unterwegs per App steuern. Was noch vor wenigen Jahren aufwendige technische Installationen erforderte und somit eine Spielerei der oberen Mittelschicht war, ist heute auch für die breite Masse leistbar. Intelligente Steckdosen und andere Erweiterungen zu bestehenden Geräten machen’s möglich. Doch die Bequemlichkeit in den eigenen vier Wänden beginnt bereits viel früher und simpler - nämlich mit der Verwendung von Sensoren. So hygienisch haben Sie Ihren Müll noch nie weggeworfen oder Ihre Hände gewaschen! Aber überzeugen Sie sich selbst!