Entzweit ein Badehaus-Projekt eine ganze Gemeinde?

„Aufgrund von politischen Diskussionen sind in St. Kanzian keine Projektumsetzungen mehr möglich“, begründet Orasche seine einvernehmliche Kündigung in der Tourismusregion Klopeiner See: „Zwei Jahre wurde im Detail am Badehaus geplant, alle Unterlagen wurden an den Bürgermeister weitergeleitet. Doch der besuchte nicht einmal eine Infoveranstaltung.“